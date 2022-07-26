Родителям детей-инвалидов предложили новую льготу

Группа сенаторов и депутатов от партии «Единая Россия» внесла законопроект в Госдуму о разрешении родителям детей-инвалидов копить неиспользуемые выходные и включать их в следующий месяц. Об этом написала «Парламентская газета».

По текущему законодательству родители детей-инвалидов имеют право получить дополнительные четыре оплачиваемых выходных в месяц. Но если их не использовать, они сгорят — на следующий месяц их не переносят.

«В ходе проработки с профильными министерствами мы остановились на том, что из 48 возможных дней отпуска в течение года 24 дня по усмотрению родителей могут быть объединены и предоставлены в качестве дополнительного отпуска. Инициатива была поддержана председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко», — сказала один из авторов документа, сенатор Ирина Рукавишникова.

В законопроекте также будут внесены правки, которые дадут возможность согласовывать с работодателем график предоставления таких отпусков.