Общество 11 мая 2023, 18:58 Родителям детей-инвалидов дадут дополнительный отпуск

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Родители детей-инвалидов теперь смогут претендовать на дополнительный отпуск. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Раньше один из родителей ребенка-инвалида мог взять четыре дополнительных выходных в месяц, но они не переносились и не накапливались. Теперь же поправки в Трудовой кодекс позволят это делать. Всего можно накопить 24 дополнительных дня.

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«Если эти дни соединить с очередным отпуском, то получается полноценный период для реабилитации младшего члена семьи. Оздоровление очень важно, ведь чем меньше ребенок болеет, тем больше можно уделять внимания его обучению, каким-то активностям», — сказал зампред Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.

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