Родителям дали советы, как собрать ребенка в детский сад

Заведующая детским садом в Раменском Яна Суслина дала советы родителям о том, как подготовить ребенка к саду. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на агентство РИАМО.

Родители не должны показывать ребенку свою тревогу. Дети в этом возрасте все чувствуют и понимают. Кроме того, нельзя проявлять недоверие к воспитателям, написал сайт «Мир 24».

«В первые дни малыша стоит отдавать в детский садик на несколько часов и постепенно увеличивать это время. Не обманывайте ребенка, всегда забирайте его вовремя. Не сердитесь на то, что ребенок плачет при расставании или дома при упоминании необходимости идти в сад. Помните, что он имеет право на такую реакцию», — подчеркнула эксперт.

Она рекомендовала папам и мамам собрать комплект необходимой одежды и обуви. Речь идет о нескольких трусах и майках, о двух-трех парах носков, футболках и удобных брюках.