Родителям дали советы, как сэкономить на подготовке ребенка к школе

Основатель Школы точных наук Михаил Юмашев рассказал родителям, каким образом они могут сэкономить на подготовке детей в школу. Об этом написало издание Life.

Как отметил эксперт, в первую очередь родителям стоит отказаться от дорогих канцелярских принадлежностей.

«Не покупайте дорогие тетрадки, ручки, простые карандаши. Дети их часто теряют, одалживают или портят. Лучше потратить больше на хороший рюкзак, потому что он прослужит несколько лет, вместительный пенал и цветные карандаши, которые развивают креативное мышление», — посоветовал он.

Юмашев добавил, что совершать покупки стоит вместе с ребенком, чтобы он мог выбрать те школьные принадлежности, которые ему нравятся. Тетрадки с любимыми героями из мультиков, спортсменами или звездами позволяют ребенку приобрести чувство уверенности и активнее вовлекаться в учебный процесс.

В заключение эксперт отметил, что универсальный набор школьника включает в себя рюкзак, пенал, набор шариковых ручек, простые и цветные карандаши, тетради, дневник, ластик и линейку. Все это в среднем обойдется от 2500 до 7000 рублей.