Родителям дали советы, как психологически подготовить ребенка к первому классу

Психолог Юлия Хадарцева посоветовала родителям при подготовке детей к первому классу за два-три месяца перевести их на «школьный режим». Об этом она рассказала сайту NEWS.ru.

Специалист объяснила, что начало школьной жизни — это испытание, к которому следует готовить детей заранее. Будущих учеников стоит приучать к раннему пробуждению, сытному завтраку, надеванию формы и другим вещам.

«В идеале начните знакомить ребенка с предметами, которые ему предстоит изучать: поиграйте с ним в школу, чтобы он понял процесс обучения. Придумайте форму, которую ребенок будет с утра надевать, расскажите про устройство самой школы: о том, что на урок „зовет“ звонок, что обедать надо в столовой, часть книг придется получать в библиотеке. Если есть возможность, посетите учебное заведение для более детального ознакомления <…>», — цитирует Хадарцеву ИА НСН.

Психолог также порекомендовала родителям рассказать ребенку про свое 1 сентября в первом классе и показать фотографии с этого дня.