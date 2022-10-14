Родителям дали советы, как перестать ругаться с ребенком | 360°

Общество 14 октября 2022, 14:49 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Родителям дали советы, как перестать ругаться с ребенком Блогер Саша Зверева: если вы хотите от ребенка порядка, поддерживайте его сами

Читать 360tv в

Семейный психолог Лариса Суркова, главный редактор медиа для родителей МЕЛ Надя Папудолго и блогер Саша Зверева в беседе с РИА ФАН дали советы родителям, как перестать ругаться с детьми и начать с ними договариваться.

Блогер Зверева считает, что если вы хотите требовать идеального порядка от детей, необходимо демонстрировать им такой же идеальный порядок. Первое время ребенок не будет следовать вам, но затем он начнет заправлять постель, мыть посуду и поддерживать порядок в комнате именно так, как вы и хотели.

Реклама

Лариса Суркова советует не выплескивать на ребенка все свои эмоции во время ссоры. Важно взять ответственность и перевести спор в обычный диалог, где никто не ругается и не кричит, а слушает претензии друг друга и пытается разобраться.

Реклама

Надя Папудолго посоветовала родителям фиксировать внимание не на провалах ребенка, а на его успехах. Ребенок мог получить двойку, просто потому что отвлекся на что-то и не правильно выполнил то или иное задание.

«А все эти средние баллы — не та история, на которую стоит сильно обращать внимание», — добавила эксперт.

0 0 0 0 0 0