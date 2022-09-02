Общество 02 сентября 2022, 19:54 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Педагог Лавлинский объяснил, как сохранить у ребенка желание учиться

Читать 360tv в

Чтобы не отбить у ребенка желание учиться, нужно стараться мотивировать его, а не заставлять. Несколько советов в разговоре с kp.ru дал обладатель титула «Учитель года» по Иркутской области, преподаватель информатики и математики Максим Лавлинский.

Если ребенок не хочет читать сам, можно попробовать читать книги вместе с ним, а потом вместе обсуждать прочитанное.

Реклама

«С ребенком начинайте читать вслух с первого класса. Подбирайте книги по возрасту. Как вариант — купите аудиокнигу, например, в исполнении любимого актера, ребенок оценит», — посоветовал Лавлинский.

Реклама

Если ребенок получил плохую оценку, нужно не ругать его, а подбодрить, убедить, что все получится, а также попробовать разобраться, в чем трудность. Также полезно ввести дома систему поощрений за хорошие оценки, посоветовал учитель.

Чтобы процесс получения знания стал более интересным, можно придумать для ребенка креативные задания, которых не дает школа.

«Допустим, он не просто выучит теорему Пифагора, а представит доклад в форме комикса или рэпа», — привел пример учитель.

0 0 0 0 0 0