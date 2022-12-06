Общество 06 декабря 2022, 12:21 Родителям дали советы, как научить детей копить деньги Финансист Еременко: важно давать деньги ребенку в виде монет

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Финансист Василий Еременко в разговоре с РИАМО рассказал, как приучить детей копить деньги. По его словам, важно давать ребенку деньги в виде монет, чтобы они могли почувствовать их физически.

«Когда малыш станет старше, можно завести ему накопительный счет», — процитировало ИА Nation News эксперта.

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Когда родители выдают деньги ребенку, они должны проговорить, что эти деньги назначены за особые дела. При этом родители не должны требовать деньги обратно, если ребенок чего-то не выполнил, добавил Еременко.

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