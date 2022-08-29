Родителям дали советы, как безболезненно подготовить ребенка к школе

Семейный психолог Наталья Панфилова заявила, что существует несколько правил, которые помогут облегчить детям переходный период от каникул к учебному году. Она рассказала, как безболезненно подготовить ребенка к учебному процессу, передала «Вечерняя Москва».

«Во-первых, не нужно планировать возвращение ребенка из отпуска прямо перед первым сентября. Ребенок должен привыкнуть к мысли, что он возвращается в обычную жизнь. Если есть возможность, он должен встретиться со своими одноклассниками, с которыми общается в школе. Может быть, пригласить их в гости», — сообщила Панфилова.

Психолог добавила, что в последние дни августа ребенок не должен испытывать стресс.

«Насколько это возможно, нужно стараться не оставлять свои дела на последний день и не мучить ребенка долгими хождениями по магазину, чтобы переход к осени был более плавный, — отметила психолог.

Если родители дадут своему ребенку больше двигательной активности перед школой, то переход будет плавным, резюмировала Панфилова.