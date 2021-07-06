Родители выпускников получили главный совет от психолога

Психолог, бизнес-тренер и специалист по психосоматике Ольга Коробейникова считает, что основная задача родителей — помочь своим детям-выпускникам с профессиональным самоопределением. Об этом она рассказала радиостанции «Радио 1».

В остальном, по словам специалиста, детям нужно позволять совершать свои ошибки и нарабатывать опыт, а также уметь находить выход из сложных ситуаций, написало ИА Nation News.

Кроме того, считает Коробейникова, не стоит пренебрегать советами специалистов по профориентации. Также следует учитывать психологическое состояние ребенка. Если же он имеет какие-то психологические отклонения, необходим более тщательный контроль.

Сейчас около 15% родителей с легкостью отправляют детей на учебу в другие страны. Другие же хотят, чтобы дети оставались под присмотром, заявила психолог.

Родителям необходимо учиться предоставлять ребенку право выбора, но при этом важно, чтобы тот сам учился решать свои проблемы. Если подросток поймет, что за него все делают взрослые, он не сможет совладать с кризисной ситуацией.