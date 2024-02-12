12 февраля 2024, 02:02
«Родители в ужасе». Симоньян рассказала о реакции родственников Сырского на его назначение
Симоньян: родители Сырского были в ужасе от его назначения главкомом ВСУ
Пожилые родители Александра Сырского были в ужасе от его назначения главнокомандующим украинской армией. Такое заявление в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» сделала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Главред рассказала, что журналисты RT после новостей о смене главкома разыскали родных и знакомых Сырского, которые проживают во Владимирской области.
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«Пожилые родители, которые участвуют в „Бессмертном полку“. Очень достойные люди, которые в ужасе от того, что их сын теперь командует ВСУ», — заявила Симоньян.
Медиаменеджер отметила, что родители на должны отвечать за поступки сына и призвала не травить Сырских.
Однокурсник нового главкома ВСУ рассказал о студенческих годах военного. Офицер вспомнил, как на выпускном курсе на параде Сырский шел с ним в одной колонне маршем на Красной площади.
ВСУ
Россия
Александр Сырский
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