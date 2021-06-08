Родители в Чите поздравили детей с окончанием школы, сняв панк-видео

Мамы и папы выпускников школы №2 в Чите решили сделать детям необычный подарок. Родители сняли видео, где перевоплотились в панков.

Видео начинается с того, как две мамы сидят одни в классе и ждут других родителей на собрание. Они должны собрать деньги на последний звонок. В какой-то момент одна из пар сбегает — и действие переносится на улицу.

Там зрители видят родителей уже в панковской одежде. Они поют о том, что детям ничего не надо бояться, ведь взрослые всегда их поддержат. Читинцы для клипа взяли песню группы «Король и Шут» «Лесник».

Автор видео Владимир Дементьев рассказал ИА «Чита.ру» о съемках ролика. По его словам, родители сами придумали образы и обратились в студию с просьбой снять им клип, а также подготовить песню. Съемки проходили два дня.

«Когда я их увидел на площади Ленина, это была просто толпа панков — все в черном, разукрашенные волосы. Настолько заморочились родители», — восхитился Дементьев.

По его словам, у него никогда не было таких необычных заказов. Он добавил, что выпускники были в восторге.