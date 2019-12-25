Родители в Армавире не смогли поделить ребенка и отправили его в реабилитационный центр

В Сети появилось неоднозначное видео, где мальчика силой выводят из армавирской школы и запихивают в машину. Уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяна Ковалева пояснила, что мальчика забрали в реабилитационный центр из-за конфликта разведенных родителей.

По ее словам, Юрий Тупиков и Оксана Кошуркина развелись в 2013 году. После расторжения брака их сын остался жить с матерью и периодически встречался с отцом. В один из таких дней Тупиков забрал ребенка и отказался возвращать.

«Мама неоднократно обращалась во все органы, что отец препятствует встречам, не дает возможности с ребенком общаться. Многократные попытки приставов выполнить решение суда наталкивались на то, что предъявлялась позиция ребенка — он не хочет. Ребенка настраивают так», — рассказала Ковалева изданию «Подъем».

Она добавила, что по решению суда 20 декабря приставы забрали мальчика в принудительном порядке и отвезли его в реабилитационный центр. Это было сделано для «налаживания детско-родительских отношений». Тупиков приехал к сыну в тот же день, но тот лежал на коленях у матери «и говорил, как сильно он ее любит».

Ранее Telegram-канал Mash опубликовал кадры, где видно, что женщины силой выводят мальчика из школы. В этот момент приставы заламывают мужчину, который пытается им помешать. Когда ребенка заталкивают в машину, он сопротивляется и кричит: «Оставьте меня».

«Агрессивное злоупотребление отцом родительскими правами значительно более разрушительно, чем-то, что сделала мама. У ребенка же негативное складывалось мнение о маме», — пояснила происходящее на видео детский омбудсмен.

Она отметила, что мать имела полное право забрать мальчика домой, но все же отдала в реабилитационный центр.