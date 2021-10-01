Родители учеников на Кубани пожаловались на продажу «кофе с виски» у школы

Скандал из-за вендингового аппарата рядом со школой разгорелся в станице Пластуновской на Кубани. Родителей смутило, что на ценниках автомата были указаны наименования «ирландский виски» и «кофе с виски».

Представители Кубанской кофейной компании, которой принадлежит аппарат, заверили, что от алкоголя там одно название, сообщило издание «Подъем».

«Это просто маркетинговый ход, броское название. Никакого алкоголя в кофейном аппарате быть не может», — пояснили сотрудники.

В пресс-службе уточнили, что получили обращение от местной жительницы, с ней встретился техник и продемонстрировал содержание автомата. Чтобы не нагнетать ситуацию, в компании решили поменять ценники.

При этом в школе, рядом с которой стоит этот аппарат, заявили, что им никто на кофе со спиртным не жаловался.