Родители сообщили о массовом отравлении учеников красноярской школы

В одной из школ Красноярска произошло массовое отравление. Об этом рассказали родители учеников школы № 76 в беседе с сайтом «ТВК Красноярск».

В частности, мама второклассницы заявила журналистам, что в ночь с 30 сентября на 1 октября у ее ребенка появились симптомы отравления — температура, боль в животе и рвота.

«Не спали всю ночь: ребенку было плохо. Утром оказалось, что мы такие не одни. Мамы написали в чате, что их дети тоже отравились», — рассказала женщина.

По ее словам, одного мальчика отвезли в больницу, где сказали, что у него острое отравление. Она уточнила, что всего пострадали семь школьников. По неподтвержденной информации, причиной ухудшения самочувствия стал сок. Тем не менее руководство школы вину не признает и всячески защищает столовую. Мама второклассника подчеркнула, что это уже не первый случай отравления в учреждении.

В местном управлении образования изданию пообещали разобраться в ситуации. Мама школьника рассказала, что им предложили только произвести родительский контроль. Она отметила, что это не помогает. Своего ребенка она больше не пустит в столовую. Но при этом женщина напомнила, что есть дети, которые ходят на продленку и им придется питаться в столовой, потому что другого выбора нет.