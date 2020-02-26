Родители школьников в Челябинской области хотят отказаться от весенних субботников

По мнению взрослых, их взносов в образовательное учреждение достаточно, чтобы избежать работы детей на субботниках.

«Я не всегда сдаю деньги. Пока претензий не предъявляют, но отношение как к белой вороне. Если ты не заплатил, с тебя трясут, действуют как коллекторы. Собираются приличные суммы. Сегодня многие родители рассуждают так: мы деньги сдали, почему мой ребенок должен работать? Не встретила ни одного родителя, который бы предложил совместный труд. У меня старший ребенок учится в Москве, и там такая же проблема. Родители говорят, что убирать мусор еще и опасно: там могут валяться разные предметы. Можно заразиться. В школах отвечают, что выдадут перчатки и инвентарь», — пояснила эксперт Общественной палаты Копейска Юлия Прейгер.

Совет родителей Челябинской области говорит о трех вариантах отношения к субботникам: дети не должны работать бесплатно, совместный труд несет пользу для школьников или такие мероприятия могут быть опасны для учеников.

«Мы в свое время убирались в классах, во дворах и на прилегающей школьной территории, в скверах своего района. И сегодня некоторые родители понимают, что субботники могут стать субъектом событийной жизни детей. По моим наблюдениям, родителей, настроенных категорично против, меньше. Я считаю, что воспитывать иждивенческую позицию неверно. Да, есть санитарные нормы, которые нужно соблюдать. Например, детям нельзя работать на кухне столовой, но они могут накрывать на столы, убирать посуду. Конечно, мыть окна опасно. Но что касается риска укуса клеща — стоит заранее позаботиться о прививке. Вообще, сегодня не хватает трудового воспитания», — заметила председатель Совета родителей региона Елена Сыркина.

Власти Копейска предложили пропагандировать пользу субботников среди родителей, чтобы справиться с этой проблемой.