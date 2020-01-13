Родители с Алтая назвали сына в честь героя сериала «Бригада»

Новорожденный в Алтайском крае получил имя в честь героя сериала «Бригада». Родители назвали своего сына Космосом.

Теперь так зовут мальчика из Бийска, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на городской отдел ЗАГС. Родился он в конце 2019 года.

По словам отца и матери малыша, они назвали сына Космосом «не только из-за любви к персонажу сериала» о периоде 1990-х — начале 2000-х годов. Родители считают, что имя сейчас популярно.

В прошлом году, по имеющимся данным, чаще всего новорожденных называли Артем и София. Среди редких имен сотрудники ЗАГС отмечают Посейдона, Порфирия, Феоктисту и Капитолину.

В 2018 году жительница Алтайского края назвала сына Аладдином. Более того, женщина потом сменила фамилию ребенка на Сказочный.

Среди миллиардеров самыми распространенными именами для мальчиков стали Джон, Дэвид и Томас. Девочек в богатых семьях обычно называют Мэри, Джуди и София.

Российский криминальный сериал «Бригада» вышел на телеэкраны в 2002 году. Его создатели в 15 сериях рассказали историю четырех друзей, которые объединись в преступную группировку.