Родители рассказали о проблемах с бесплатным питанием в школах

С 1 сентября ученики младших классов начнут получать бесплатное горячее питание. Однако закон не устанавливает, будет это завтрак или обед. Также вопросы остаются к качеству школьной еды, рассказала исполнительный директор Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко.

«Если мы сдаем деньги на обеды, имея теперь бесплатные завтраки, но дети не едят их, — это большая проблема. Часто ребенок приходит домой и говорит: „Мам, я ничего не ел“», — рассказала Шевченко «Известиям».

По ее словам, еду могут приготовить невкусно. Или накрыть столы за полчаса до завтрака или обеда, и еда остывает.

Согласно федеральным документам, школьникам первых-четвертых классов положен один прием горячей пищи в день. Завтрак это будет или обед, не уточняется. Данный вопрос отдан на усмотрение региональных властей. Два приема пищи предусмотрены, если ученик остается на дополнительные занятия, то есть проводит в школе более шести часов в день.

В Национальной родительской ассоциации подсчитали, что при шести учебных днях в неделю за месяц родители тратят на школьные обеды от 1200 до 3400 рублей.