Родители предложили ввести для учителей униформу в ЯНАО

По данным информагентства, соответствующий опрос родители запустили в одном из местных пабликов в соцсетях. В нем приняли участие свыше 600 человек, 287 из которых поддержали идею со спецформой для педагогов.

«А я вообще за форму у учителей. Дети в форме, почему учителя без?» — задались вопросом родители.

В свою очередь в городском департаменте образования обозначили, что введение специальной формы для преподавателей не рассматривалось и не рассматривается. При выборе одежды учителя должны руководствоваться внутренним распорядком и Трудовым кодексом.