Родители пожаловались на московскую учительницу из-за рисунка советского солдата

Одна из учениц московской школы нарисовала на уроке ИЗО немецкий и советский танки, а также бойца Красной армии. Мужчину школьница изобразила с протезом вместо ноги, из-за чего учительница потребовала ее стереть и заменить полноценной ногой.

Об инциденте в столичной школе № 141 рассказал в соцсети отец девочки Артем Субботин. По его словам, девочка нарисовала ветерана с протезом, чтобы показать, что тот воевал. Заданием на уроке было изобразить «военную композицию».

«Учительница сказала, что это „некрасиво“, и нужно рисовать „нормального“ человека, а не это. Дочь пыталась отстоять свою позицию, но не вышло. Преподаватель взяла ластик и стерла протез… сказав, что нужно нарисовать ногу, как у всех», — приводит слова Субботина «Новые Известия».

Источник фото: facebook.com/Артем Субботин

Как пояснил директор школы Виталий Худошин, урок рисования проходил в третьем классе. Детям предложили сделать рисунки о героизме советского воина в годы войны.

«Ну, и мальчишки, конечно, сразу стали изображать кровавые головы, оторванные руки, ноги. Дети еще не сильно знакомы с этой тематикой, она сложная, и, конечно, важно проводить и образовательные уроки, чтобы они знали о войне, тогда в голове будут другие картины складываться», — отметил Худошин.

Он добавил, что учительница попросила школьников не акцентировать внимание на «изуродованных частях тела», а вынести на первый план героизм. По словам директора образовательного учреждения, педагог не стирала ничего ластиком, а только указала на композиционные недостатки.