Родители пожаловались на ежедневную давку у входа в школу в Набережных Челнах

Родители учеников школы № 42 в Набережных Челнах пожаловались на давку у входа в учебное заведение. По их словам, такая ситуация повторяется каждый день.

Местные жители заявили, что учащихся не пускают в школу, пока на улице не соберется достаточное количество детей, а потом открывают только одну створку двери. В нее устремляется толпа школьников — и начинается столпотворение, сообщило местное издание KazanFirst.

«Каждый день такая толпа. Дети не могут зайти, а потом — давка. Руководство школы не может решить этот вопрос. Первая смена не может выйти, вторая — зайти», — пожаловалась мать одного из учеников.

По ее словам, руководство школы никак не решает эту проблему.