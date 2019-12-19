Родители потребовали изолировать пятиклассницу в Воронежской области

По информации «Экспресс-газеты», школьники отказались ходить в школу вместе с девочкой. Родители вышли на митинг с требованием изолировать ученицу.

Девочка уже несколько лет шантажирует педагогов и одноклассников. Она самостоятельно наносит себе синяки и ссадины, а затем обвиняет в побоях учеников и сотрудников школы. Помимо этого, пятиклассница всех оскорбляет и регулярно срывает уроки.

В настоящее время в дракинской школе работает комиссия психологов и представителей отдела ПДН. Ситуация находится под контролем Департамента образования.