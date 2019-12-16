Родители попросили закрыть тему с отстриженной челкой школьника

Родители детей из волгоградской школы, где учительница подстригла волосы мальчику, попросили закрыть эту тему в СМИ и соцсетях и пообещали сами разобраться в ситуации. По их словам, Гульнара Мутаева — очень хороший педагог.

«Учитель хороший, отзывчивый, всегда идет нам на помощь, детям помогает. Никаких конфликтов у нас в классе с ней не бывает. Уважают ее все, любят. Мы хотим, чтобы этого конфликта не было, все мирно закончилось и чтобы больше не было клеветы», — заявила одна из мам на видеообращении, поступившем в распоряжение «360».

Бабушка девочки, которая учится в одном классе с остриженным мальчиком, подтвердила, что школьник не плакал и что учительница лишь немного подстригла челку, а убрал ее совсем кто-то другой.

«Он не плакал, не рыдал. Произошло на пятом уроке, на шестом уроке его вызвал сотрудник детской комнаты милиции, и он тоже видел челку. Этот инцидент сделан целенаправленно на учителя», — заметила женщина.

Скандал из-за инцидента в школе № 2 в городе Палласовке разгорелся в соцсетях. Там появилась информация, что Гульнара Мутаева насильно отстригла челку восьмикласснику якобы из-за неприязни к нему. Сама учительница сказала, что отстригла мальчику всего несколько волосинок, но все равно сожалеет об этом.

В беседе с «360» мальчик подтвердил, что длинные волосы ему отстригли в парикмахерской и что у него нет претензий к учителю.