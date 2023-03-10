Общество 10 марта 2023, 19:38 Родители перевезенных в Крым из Херсонской области детей заберут их до конца марта Вывезенных в Крым детей вернут родителям из Херсонской области до конца марта РИА «Новости»

Читать 360tv в

Жители Херсонской области до конца марта заберут своих детей, вывезенных из опасных районов в Крым, заявила ТАСС уполномоченный по правам ребенка на полуострове Ирина Клюева. Она допустила, что к процессу подключат волонтеров, детского омбудсмена России Марию Львову-Белову или сотрудников Международного Красного Креста.

Сейчас в лагере в Крыму находятся 89 детей. По словам Клюевой, часть родителей находится на подконтрольной Украине территории. Омбудсмен выразила надежду на то, что семьям удастся воссоединиться.

Реклама

«Мы надеемся, что и так разберемся. Если нет, будем просить Марию Алексеевну (Львову-Белову — прим. ред.). Она в курсе всей этой ситуации», — подчеркнула Клюева.

Реклама

Несколько регионов России приняли людей, проживавших в опасных районах Херсонской области. Часть приняли в Ростовской области. В октябре там предложили открыть 27 пунктов временного размещения, рассчитанных на 1,7 тысячи человек. До этого там уже проживали более четырех тысяч переселенцев из-под Херсона в 38 областных ПВР.