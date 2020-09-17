Родители оценят питание в школах через «Госуслуги»

Родители учеников первых-четвертых классов могут написать в специальной форме жалобу или предложение по организации питания для детей во время учебы.

Директор департамента цифрового государственного управления министерства Сергей Цветков назвал сервис механизмом общественного контроля.

«Обратная связь от родителей, собранная через „Госуслуги“, будет поступать в школы для дальнейшего рассмотрения. Также аппарат правительства и Минпросвещения в электронном виде будут регулярно получать сводные отчеты по ситуации со школьным питанием во всех регионах России», — заявил он.

Для того чтобы отправить сообщение через новый сервис, нужно заполнить специальную форму обратной связи. Это могут сделать все, кто имеет подтвержденную учетную запись на «Госуслугах».

Ответ на обращение поступит в личный кабинет на сайте в течение 15 дней. Кроме того, он продублируется на электронную почту заявителя.

С нового учебного года российские школы начали переход на бесплатное горячее питание для учеников младших классов. Завершиться этот процесс должен до 1 сентября 2023 года. Школьники должны получать горячее блюдо не менее одного раза в день. Горячие напитки сюда не входят.