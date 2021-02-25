Родители обвинили врача из Сургута в смерти 6-летнего сына

Родители шестилетнего мальчика из Сургута Алексей и Татьяна Волощук обвинили местных врачей в смерти своего ребенка в 2020 году. Об этом сообщило информационное агентство «К-Информ».

Мальчик простыл и ему вызвали терапевта из городской поликлиники № 3. Медик диагностировал обструкцию дыхательных путей. Через сутки ребенок почувствовал себя хуже. Тогда супруги вызвали скорую помощь, но врачи уже не смогли спасти мальчика.

«Меня врач отвел в сторонку и сказал, что они не могут запустить сердце. Тогда я понял, что моего сына не стало», — рассказал Алексей Волощук.

По его мнению, терапевт поставил неправильный диагноз, поэтому выбрал неподходящую методику лечения, написал сайт «Дни.ру».

К проверке привлечены главные внештатные специалисты ведомства, сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на Департамент здравоохранения ХМАО. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».