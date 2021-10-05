Родители назвали подарки, которые планируют дарить преподавателям на День учителя

Родители школьников рассказали, как будут поздравлять педагогов в День учителя. По данным опроса, среди подарков окажутся цветы, подарочные сертификаты и наборы сладостей с чаем или кофе. Об этом написал RT со ссылкой на сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Примерно 43% родителей отметили, что будут дарить от класса букет цветов. На втором месте оказались подарочные сертификаты — их планируют подарить учителям 13% родителей, еще 12% преподнесут чай, кофе и сладости.

Среди прочих подарков отмечены: техника, книги, билеты в театр, часы, ручки и деньги. Подарок для классного руководителя родительским коллективам обойдется примерно в три тысячи рублей.

В опросе в преддверии Дня учителя приняли участие три тысячи родителей.