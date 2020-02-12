Родители из Златоуста 327 раз вызывали врача ребенку и ничего не добились

В Челябинской области родителям заболевшей двухлетней девочки пришлось 327 раз позвонить в поликлинику, чтобы вызвать врача. В итоге участковый педиатр пришел вечером третьего дня.

О произошедшем рассказала в Facebook депутат Заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова. Она же привела доказательство: снимок экрана с телефона мамы заболевшей девочки с неотвеченными звонками.

Журналисты издания Znak дозвонились родителям девочки. Трубку взял отец ребенка. Он рассказал, что дочка затемпературила в субботу, 8 февраля. А дозвониться в поликлинику удалось только в понедельник, причем в рабочий день, 10 февраля, набирать врачей пришлось 2,5 часа кряду.

«Стали прозванивать больницу с утра понедельника. Понадобилось 2,5 часа, чтобы вызвать врача. А пришла она уже вечером, в 18:00», — рассказал мужчина.

Как рассказала тем временем главный врач ГБУЗ «Городская детская больница Златоуст» Наталья Ахтарьянова, в ту субботу медучреждение работало на вызовах.

«С 08:00 до 14:00 8 февраля в этой поликлинике на вызовах работала бригада специалистов, состоящая из двух фельдшеров и врача-педиатра. На приеме адресов находилась еще одна медсестра. Всего дежурные специалисты приняли и отработали 48 вызовов», — доложила врач.

По ее словам, с утра понедельника на вызовах работали 11 штатных врачей и еще усиление — педиатры, которых вызвали, потому что в городе на карантин позакрывали школы и садики.

Объяснение понятно. Неясно другое: как слова главврача объясняют 327 пропущенных вызовов с одного номера телефона в ее поликлинику.