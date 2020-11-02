Родители из села под Волгоградом изгоняли духов из сына с помощью икон и чеснока. Видео

В Волгоградской области родители решили изгнать из 10-летнего сына злых духов, так как они были не на шутку обеспокоены поведением своего ребенка. Действовали они по старинке: обливали святой водой, показывали иконы и мазали чесноком. Органы опеки уже начали изучать этот случай.

Все унижения над мальчиком родители снимали на телефон. Видео разошлось по соцсетям и вызвало большой резонанс. На кадрах видно, что у школьника случилась истерика, он кричит и пытается вырваться из рук мужчины. Удивительно, что рядом за всей этой странной картиной наблюдала маленькая девочка пяти лет.

«Надо вызывать кого-то, так дело не пойдет… А потом монастырь, монастырь, монастырь… Чеснок почистить ему. Свечка нужна, наверное», — беспокоится женщина.

Периодически мальчик успокаивался и замолкал, но потом вновь рычал и вопил. В конце видео женщина показала икону мальчику, и тот начал активно отворачиваться от нее.

«Икону показываю, смотрите! Смотрите, что это такое, это шутки? С вас предостаточно», — заключила автор ролика.

По данным сайта Kp.ru, на видео оперативно отреагировали сотрудники органов опеки. Выяснилось, что они уже ранее работали с этой семьей, потому что школьник иногда выходил за рамки дозволенного и был гиперактивным. По словам директора школа, мальчик действительно иногда проявлял агрессию, но такого поведения она не разу за ним не замечала. Она также отметила, что с семьей работает социальный педагог.

Пока официальных заключений о поведении мальчика или его родителей органы опеки не делали.