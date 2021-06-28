Родители из Лесосибирска перепели хит «Сектора Газа» и утопили трактор в клипе для выпускников

В городе Лесосибирске Новосибирской области родители решили поздравить своих детей с окончанием школы, сняв креативный клип на песню «Сектора Газа» в стиле 90-х. В процессе съемок они умудрились утопить трактор, сообщил сайт NGS24.

Родители хотели снять оригинальное видео, чтобы поздравить своих детей. В клипе они перепели песню «Частушки» из репертуара «Сектора Газа». При этом они избежали нецензурщины, которая присутствовала в оригинале. И с юмором обыграли такие моменты в кадре. Например, на месте слова из трех букв на заборе — «ЕГЭ».

Снять клип в стиле девяностых решили не случайно. Дети тоже организовали фотосессию в такой стилистике.

Родители долго готовились и искали локацию. Съемки проходили с вечера до глубокой ночи. Режиссер клипа рассказал, что они подбирали композицию, которая бы соответствовала духу того времени, но не ассоциировалась с криминалом. Локацию нашла мама одного из выпускников. А в ходе съемок они наполовину утопили трактор.

Видео специально снимали на старую видеокамеру, чтобы добиться желаемого эффекта.

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