Родители из Красногорска создали приложение для своих детей, а оно снискало мировую популярность

В многодетной семье из Красногорска создали уникальное приложение, обучающее детей русскому языку. Разработка стала успешной и на рынке — приложение качают даже за границей, хотя оно про русский язык.

Михаил и Наталья — опытные родители, у которых не возникает сомнений, давать ли детям в руки гаджеты — конечно, давать. Чета Сосниных создала приложение, которое учит ребенка русскому языку. С уникальным приложением можно обучить ребенка читать за 12 месяцев.

Источник фото: телеканал «360»

«Когда учила читать троих старших детей, мне показалось, что все дети, которые учатся читать, проходят одни и те же этапы. Потом двое младших подошли к тому моменту, когда надо идти в школу, и я предложила мужу это все автоматизировать. Он загорелся идеей. У нас на тот момент появился айпад и он сделал сначала простое приложение», — рассказывает Наталья Соснина.

Источник фото: телеканал «360»

Отец семьи — Михаил — по образованию физик- математик. Решил научиться программированию и помогать жене в обучении детей. Сначала приложение создали только для семьи. Потом показали друзьям, получили отличные отзывы и поверили в свои силы.

Источник фото: телеканал «360»

«В нашей игре все начинается с простого, постепенно сложность увеличивается по мере уровней. Мы используем за основу методику, которую еще использовал Толстой, обучая крестьянских детей, и потом ее развивал Николай Зайцев. Всем известные кубики Зайцева», — рассказывает Михаил.

Источник фото: телеканал «360»

Весь процесс — это увлекательная история для детей. Все упражнения вкраплены в эту историю. Ребенок проходит за всю игру 35 мини-игр, 40 упражнений — и в итоге он обучается читать, объясняет Михаил.

Источник фото: телеканал «360»

Кстати, в создании программы участвовала вся семья. Кто-то придумывал образы и сказочные сюжеты в форме квеста, а кто-то создавал иллюстрации. Главные герои — мальчик и девочка — озвучены голосами старших детей. Илья больше всех участвовал в разработке, сейчас ему 12. Игра полностью создана именно по его рисункам.

Источник фото: телеканал «360»

«Участие я принимал, создавал рисунки, придумывал часть сюжета и озвучивал героя», — делится Илья.

Источник фото: телеканал «360»

Самая младшая — Оля — учится читать именно по этой методике, а старшие ей в этом помогают. Поговорки, загадки и сенсорное написание букв помогают ребенку с пользой проводить время с гаджетами.

Источник фото: телеканал «360»

Приложением пользуются во многих странах, в том числе и в Америке. Эмигранты так обучают своих детей родному языку. А скачать его можно на айпад, в скором времени это будет доступно для IOS и Android-систем.