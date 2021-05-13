Мужчина в Подмосковье поставил на окно маленького ребенка, который ходил по внешней части подоконника. В соцсетях появились видеозаписи произошедшего. Такие ситуации — это реальная угроза жизни и здоровью ребенка, поэтому родители должны нести ответственность за такие поступки, рассказала «360» уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Это безусловно очень страшно, то что мы наблюдаем чрезвычайно опасно, это реальная угроза жизни и здоровью ребенка, поэтому родители должны нести ответственность за такие поступки», — сказала она.

По ее словам, сейчас семья находится под вниманием органов опеки и комиссии по делам несовершеннолетних. Была проведена беседа.

Мишонова отметила, что для нее «представляется чрезвычайно странным, что взрослый человек так рискует жизнью своего ребенка».

«Казалось бы, это самое дорогое что у нас есть, неужели стоит объяснять, что нельзя с этим шутить, баловаться и отдавать все на волю случая, и судьбу ребенка тоже отдавать в руки случая», — отметила уполномоченный по правам ребенка в Московской области.

Пятилетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Москве. Обстоятельства и причины падения ребенка выясняют сотрудники ГСУ СК РФ. Пострадавший мальчик сейчас находится в больнице.

По данным следователей, 12 мая вечером родители оставили ребенка ненадолго одного, однако даже небольшого количества времени хватило, чтобы он пострадал. Мальчик залез на подоконник, сам открыл окно, облокотился на москитную сетку и выпал на улицу. После доследственной проверки будет принято процессуальное решение.