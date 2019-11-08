Родители девочки попросили награду для ее скромного спасителя

14-летний Дмитрий Апресов и его девятилетний друг Александр гуляли вдоль пруда и услышали крики о помощи. Школьники увидели в 15 метрах от берега девочку. Она находилась по грудь в воде и держалась руками за ледяную кромку. Рядом с пострадавшей стояла ее подруга.

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Младший товарищ побежал звать на помощь. А в это время восьмиклассник бросился на помощь тонущей. Подросток добрался до нее, протянул руку и начал поднимать девочку из воды, но в итоге сам провалился. Вскоре мальчик взялся за кромку льда и сделал опору для девочки, благодаря этому она встала на лед и выбралась на берег. А Апресов расставил локти, чтобы выйти из воды, но лед продолжал проламывался под ним. С третьей попытки он сумел выбраться из пруда и выйти на сушу.

Друзья никому не рассказали про тот случай. Однако родители спасенной девочки обратились в школу и попросили о награде для спасителя. В итоге Апресова представят к награде МЧС России «за самоотверженные действия».