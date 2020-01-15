Родители девочки из клиники «Мать и дитя» готовы забрать ее спустя 5 лет

По этому вопросу в Пресненском суде прошла досудебная беседа с родителями. Адвокат мамы девочки Ольга Лукманова рассказала газете «Коммерсант», что врачи центра сообщали Татьяне Максимовой и Юрию Зинкину о плохом состоянии дочери.

При этом медики не озвучивали диагноз. По словам Лукмановой, специалисты «Мать и дитя» передавали семье лишь краткую выписку из карты ребенка. Родители хотят получить полный эпикриз (информация о состоянии больного), и только после этого примут решение о возвращении девочки домой.

Ранее органы столичной опеки подали иск к Максимовой и Зинкину об ограничении родительских прав. На такой шаг департамент труда и социальной защиты Москвы пошел после того, как выяснялась судьба дочери пары. С момента рождения и до сих пор девочка живет в центре «Мать и дитя».

Свои первые дни малышка провела в отделении патологии новорожденных из-за недоношенности. Спустя несколько месяцев ее удалось выходить, и девочку выписали. Однако позже родители вернули дочь в центр. Максимова заявила, что ее ребенок неизлечимо болен. С тех пор малышка росла в центре в окружении нянь. Родители платили огромные суммы за содержание малышки в клинике. При этом сами сотрудники центра утверждают, что девочка полностью здорова.

Следующее судебное заседание по этому делу должно пройти 28 января. В интересах ребенка его хотят сделать закрытым. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Лукманову, девочке проведут судебно-медицинскую экспертизу. Так выяснят, от чего все эти годы лечили малышку.