Родители девятилетней студентки МГУ ответили на предложение забрать дочь из вуза

Предложение члена Совета по правам человека Александра Асмолова прекратить обучение девятилетней москвички на факультете психологии МГУ вызвало критику со стороны родителей девочки. В письме член СПЧ назвал обучение юной студентки в вузе «опасным социально-психологическим экспериментом».

Мать девочки напомнила Александру Асмолову, что он сам является одним из ключевых специалистов-психологов МГУ и России.

«Вы <…> всем детям, которых травят в образовательном учреждении за то, что они отличаются, советуете оттуда уйти?» — говорится в блоге на платформе Livejournal, где накануне родители девятилетней студентки выложили открытое письмо с жалобами на вуз.

Отец девочки оказался более резок в своих высказываниях. Он заявил, что Асмолов не имеет никакого права выступать с заявлением по поводу ребенка.

«Мало того, что он его никогда не видел и с ним не пересекался, так это еще и нарушение персональных данных и просто неэтично», — привел слова отца девочки РЕН ТВ.

Родитель студентки добавил, что рассматривает слова члена СПЧ как «нарушение неприкосновенности личной жизни».

«Если бы ему очень хотелось быть объективным и беспристрастным, на протяжении полугода он имел возможность связаться с родителями — законными представителями ребенка — напрямую», — подчеркнул он.

При этом отец девочки отметил, что сам окончил психологический факультет, где кафедру тогда возглавлял Александр Асмолов. Поэтому он не понимает, как специалист может делать такого рода заявления.

«Мне хотелось бы, чтобы комиссия по этике дала оценку действиям этого человека», — добавил он.

Родители девятилетней студентки вступили в конфликт с преподавательским составом психологического факультета МГУ после того, как их дочь сильно расстроилась на экзамене, а отец девочки, став свидетелем случившегося, устроил в вузе скандал.

Родители отметили, что с самого начала выступали против сочетания устной и письменной форм экзамена. Но к ним не прислушались. В результате ребенка продержали в закрытой аудитории полтора часа вместо отведенных 20 минут на ответ. По словам отца девочки, когда он пошел разбираться с тем, что произошло в вузе, его не пустили. Действия преподавателей в отношении дочери он считает незаконными.

В самом вузе заявили, что девочка расстроилась после того, как не смогла ответить на вопрос преподавателя. В слезах она прибежала к отцу. Мужчина пошел разбираться с обидчиками дочери, но его задержали охранники. В пресс-службе факультета отметили, что преподавателям после окончания экзамена пришлось эвакуироваться через запасной выход, потому что у основного их караулил отец девятилетней студентки.