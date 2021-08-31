Родители детей до 7 лет получат увеличенные больничные выплаты с 1 сентября

Родители детей до семи лет с сентября будут получать увеличенные больничные выплаты по уходу за ребенком. Сумма теперь не зависит от стажа и будет составлять 100% от среднего заработка.

Решение о выплате увеличенных больничных по уходу за ребенком приняли еще в мае, напомнила газета «Известия». При этом мера начнет действовать в России с сентября. Родители будут получать 100% от своего среднего заработка. Причем на сумму не будет влиять ни стаж, ни место лечения ребенка. Это значит, что ребенок может лечиться как амбулаторно, так и в стационаре.

«Оформлять какие-либо дополнительные документы родителям не потребуется, фонд произведет расчеты самостоятельно на основании данных больничного листка», — отметил министр труда Антон Котяков.

По словам Минтруда, нововведение не должно создать дополнительную нагрузку на работодателей. Все деньги будут выплачивать напрямую из Фонда социального страхования. В 2021 году максимальная стоимость одного дня на больничном составляет 2434 рубля. В министерстве подсчитали, что выплаты смогут получить порядка 1,5 миллиона россиян.