Родители 9-летней студентки МГУ ответили на выпады в адрес их семьи после появления петиции

Отец девятилетней москвички, которая является студенткой психологического факультета МГУ, назвал ситуацию вокруг их семьи неадекватной. Так он прокомментировал петицию с призывом проверить условия жизни и эмоциональное состояние детей Тепляковых.

В документе на сайте charge.org также говорилось о том, что надо узнать подробности об учебном заведении, которое выдало им аттестаты.

«Существует положение о выдаче аттестатов, которое Минпросвещения выпускает каждый год. В нем прописана вся процедура. И существует процедура допуска к ЕГЭ. Вот, собственно, и все», — сказал Евгений Тепляков в комментарии «МК».

Мать девочки отметила, что петиция висит на сайте более месяца, но набрала чуть более тысячи подписей.

«Официальные органы знают, как [дочь] сдавала все аттестации», — подчеркнула Наталия Теплякова.

Ее супруг добавил, что у семьи есть множество грамот от официальных органов, в том числе от управы района. Также есть документы о том, что Тепляковы окончили школу приемных родителей (ШПР).

«Мы являемся абсолютно благополучной семьей. И уже полгода назад по инициативе префектуры собирали все документы для номинации на медаль ордена родительской славы», — заключил Тепляков.

Ранее школьница из семьи Тепляковых в восемь лет сдала ЕГЭ по профильной математике, русскому языку, информатике и биологии. Она подала документы на поступление на факультет психологии МГУ. Девочка не поступила на бюджет, но в итоге стала учиться в вузе на платной основе.