Общество 17 января 2024, 02:09 Родителей захотели наказывать за обижающих сверстников детей Депутат Метелев: штрафы для родителей буллеров могут появиться в России РИА «Новости»

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Депутаты Госдумы разработали предварительную редакцию законопроекта о профилактике буллинга в школах. После общественного обсуждения проект доработают, сообщил «Парламентской газете» глава Комитета ГД по молодежной политике, автор законопроекта Артем Метелев.

По словам парламентария, россияне должны нести ответственность за провинность своих детей. Для этого нужно определиться с понятием буллинга.

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«Буллинг — это систематическая травля, психологическое и физическое насилие над человеком или группой лиц как в офлайне, так и в интернете», — указал он.

Сейчас с травящими сверстников школьниками практически невозможно провести профилактическую работу, подчеркнул Метелев. После появления нового закона этот пробел в законодательстве устранится. Также для школ предложили ввести возможность отчисления обижающих других детей учеников.

Юрист Анастасия Назарова ранее напомнила, что за буллинг в школе агрессор может получить административный штраф до пяти тысяч рублей.