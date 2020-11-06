Родителей умершего в самолете ребенка обвинили в игнорировании врачей
Об этом в Instagram сообщила дагестанский омбудсмен Марина Ежова.
«Ребенок умер, потому что родители решили, что они лучше знают, как и где лечить ребенка. Малыш со множественными нарушениями здоровья не подлежал транспортировке. Об этом говорили все врачи: и наши, и московские», — уточнила омбудсмен.
Она посетовала, что врагами горе-родителей стали педиатры, рекомендующие прививки, теперь уже и реаниматологи, которые якобы беспричинно держат детей в больницах. Ежова напомнила о случае в Каспийске, когда ребенок погиб несмотря на просьбы врачей скорой его госпитализировать.
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РЕБЕНОК УМЕР, потому что родители решили, что они лучше знают, как и где лечить ребенка. Малыш со множественными нарушениями здоровья не подлежал транспортировке. Об этом говорили все врачи: и наши, и московские. Но нет, наши мамы не доверяют врачам, они доверяют только Инстаграм, который настойчиво внушает, что профессиональная медицина- это зло, только и ждущее, как навредить детям: сначала педиатры стали врагами со своими прививками, теперь уже и реаниматологии, по мнению горе- родителей, беспричинно удерживают детей в больнице. В результате ребенок скончался в самолете. К ужасу, это не единственный случай. В Каспийске ребенок пострадал, потому что родители отказались его госпитализировать, хотя и скорая вовремя приехала, и диагноз верно поставили и буквально умоляли отправить ребенка в больницу. Откуда этот тупой фанатизм?! Если не нужен ребенок- отдайте под опеку, усыновление- тысячи людей мечтают об этом, но не обрекайте на смерть.
«Откуда этот тупой фанатизм?! Если не нужен ребенок — отдайте под опеку, усыновление — тысячи людей мечтают об этом, но не обрекайте на смерть», — подчеркнула омбудсмен.
Трагедия произошла 5 ноября. Летевший из Махачкалы ребенок умер от острой сердечной недостаточности. У младенца было диагностировано множество болезней.