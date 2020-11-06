Медики предупреждали родителей 11-месячного ребенка, который умер в самолете при перелете из Махачкалы в Москву, что его нельзя перевозить. Однако они пренебрегли их советами, написав расписку о том, что берут всю ответственность за транспортировку на себя.

Об этом в Instagram сообщила дагестанский омбудсмен Марина Ежова.

«Ребенок умер, потому что родители решили, что они лучше знают, как и где лечить ребенка. Малыш со множественными нарушениями здоровья не подлежал транспортировке. Об этом говорили все врачи: и наши, и московские», — уточнила омбудсмен.

Она посетовала, что врагами горе-родителей стали педиатры, рекомендующие прививки, теперь уже и реаниматологи, которые якобы беспричинно держат детей в больницах. Ежова напомнила о случае в Каспийске, когда ребенок погиб несмотря на просьбы врачей скорой его госпитализировать.

«Откуда этот тупой фанатизм?! Если не нужен ребенок — отдайте под опеку, усыновление — тысячи людей мечтают об этом, но не обрекайте на смерть», — подчеркнула омбудсмен.

Трагедия произошла 5 ноября. Летевший из Махачкалы ребенок умер от острой сердечной недостаточности. У младенца было диагностировано множество болезней.