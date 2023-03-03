Эксклюзив 03 марта 2023, 17:09 Родителей школьников в Москве попросили проверить соцсети и гардероб детей из-за «ЧВК „Редан“» Памятку о «ЧВК „Редан“» начали рассылать родителям школьников в Москве РИА «Новости»

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Родители школьников в Москве начали получать сообщения с призывом проверить соцсети детей на наличие признаков приверженности «ЧВК „Редан“». Среди них указали цифру 4, рисунки пауков, иероглифы. В рассылке есть советы обратить внимание и на внешний вид детей — уточнить, есть ли у них в гардеробе клетчатые штаны, черные худи или футболки с рисунками пауков и персонажей аниме.

Родителям напомнили, что о «ЧВК „Редан“» стало известно в минувшие выходные после полицейских рейдов по отлову подростков в торговых центрах. В Москве, согласно данным в рассылке, задержали 300 молодых людей.

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В обращении обратили внимание, что в Зеленограде, в частности, ранее создали несколько пабликов об этой теме. Среди них есть сообщество приверженцев «Редан» и так называемый «Анти-Редан». В группах во «ВКонтакте» состоят уже более тысячи подписчиков.

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В пабликах подростки агитируют проводить массовые несанкционированные собрания в ТЦ «Зеленопарк», ТЦ «Панфиловский» и ТЦ «Иридиум». Организовать сборища хотят для того, чтобы привлечь внимание к той или иной субкультуре.

«Подобные сборы влекут за собой лишь привлечение к административной ответственности подростков и родителей», — указали в тексте рассылки.

По данным Baza, в Иркутске со школьников взяли письменное обещание о том, что они не будут ходить в ТЦ без взрослых и отпишутся от сомнительных сообществ в соцсетях. Источник Telegram-канала заявил, что мастер-классы на эту тему прошли минимум в двух школах.