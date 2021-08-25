Родителей первоклассников в Крыму пустят на линейки только с QR-кодом

В Крыму на линейки первоклассников разрешат прийти только тем родителям, которые прошли вакцинацию против коронавируса. На торжественном мероприятии им придется предъявить QR-код.

Министр образования Крыма Валентина Лаврик предупредила в эфире телеканала «Крым 24», что родителям придется соблюдать и другие антиковидные меры.

«На линейку будут допущены только те родители, которые предоставят QR-код о вакцинации и будут находиться в маске, соблюдая социальную дистанцию», — сказала она, добавив, что линейки организуют на свежем воздухе.

Соблюдение требований проверят на специальных пунктах пропуска для родителей. Министр призвала их не нарушать установленные предписания — руководителям школ это грозит административной ответственностью.

Лаврик уточнила, что День знаний проведут для всех детей. Его формат будет разобщенным. Посмотреть на своих детей смогут только родители первоклассников.

В подмосковных школах в новом учебном году по-прежнему будут контролировать температуру учеников при входе.