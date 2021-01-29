Родителей юных москвичей предупредили о незаконности уличных акций

В Москве детей и взрослых призвали не участвовать в акции протеста 31 января, потому что это будет нарушением закона. Об этом заявила столичный уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева.

«31 января планируется несанкционированная акция. Как всегда уполномоченный и сотрудники аппарата будут работать на всех площадках города в это воскресенье. В связи с этим хотела бы обратиться к москвичам: много раз подумайте, прежде чем нарушать закон», — передало РИА «Новости» ее слова.

Потяева отметила, что выход на подобные акции является в любом случае нарушением закона. Она также отдельно обратилась к родителям несовершеннолетних и попросила проконтролировать своих детей, а также объяснить им, что эти акции запрещены.

«Считаю, что есть масса способов, которыми можно выразить свое отношение к тому или иному событию, но не прибегая при этом к нарушению закона <...>», — подчеркнула омбудсмен.

Генпрокуратура России ранее предупредила, что в случае провокаций и насилия на несанкционированных акциях действия участников могут быть квалифицированы как массовые беспорядки, уточнила газета «Известия».