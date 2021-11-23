Родителей изнасилованной и убитой в Тюмени девочки лишили других детей

Суд лишил родительских прав мать и отца убитой летом в Тюмени восьмилетней девочки в отношении двух других детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

С иском о лишении родительских прав обратилось городское управление социальной защиты населения.

«Суд, рассмотрев дело, вынес решение о лишении ответчиков родительских прав в отношении несовершеннолетних сына и дочери, а также о взыскании с них алиментов», — рассказали в надзорном ведомстве.

Восьмилетняя школьница пропала в Тюмени в конце июня, ее тело нашли 19 августа в районе Лесобазы. По подозрению в убийстве задержали мужчину, который жил по соседству и даже помогал ее искать. На допросе он признался, что заманил ребенка к себе в квартиру, связал, изнасиловал и задушил. Несколько дней он хранил тело своей жертвы в холодильнике, а потом упаковал его в коробку, вынес из дома и спрятал в том месте, где позже его нашли.

В семье убитой девочки росли еще два ребенка, которых после случившегося забрали в социальный центр.