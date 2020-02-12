Родителей хулиганов из Приморья накажут за избиение одноклассницы

Родителей школьников, которые избили девочку во Владивостоке, привлекут к административному наказанию. Напавших детей поставят на профилактический учет.

Полицейские узнали, что подростки напали на девочку, которой, по разной информации, 9-10 лет, из-за «личных неприязненных отношений». Теперь за эту ссору, которая привела к телесным повреждениям, будут отвечать родители хулиганов. Их заподозрили в неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию детей, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя приморского управления МВД.

Напавшие на девочку дети пообщались с инспекторами по делам несовершеннолетних. Школьники раскаялись и извинились перед девочкой и ее бабушкой.

Теперь полиция направит собранные материалы дела в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Там примут решение о наказании хулиганов и их родителей и поставят школьников на профилактический учет.

С заявлением в полицию обратилась бабушка девочки. Она рассказала, что ее внучку избили одноклассники. Все участники этой истории учатся в четвертом классе.