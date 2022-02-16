Родителей голодных близнецов нашли пьяными в запущенной квартире в Москве

Родителей двух голодных близнецов в запущенной квартире в Москве нашли в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в московской прокуратуре. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Мальчиков в возрасте восьми месяцев нашли ночью в полузаброшенной квартире в восточной части Москвы. Известно, что некоторое время им не давали есть. Детей пришлось госпитализировать, они были в тяжелом состоянии.

Сейчас проверку проводит Перовская межрайонная прокуратура. Правоохранители должны установить причины и обстоятельства случившегося. Уже известно, что семья не самая благополучная — родителей близнецов уже лишали родительских прав в отношении других детей.

Перовский межрайонный прокурор поручил передать материалы проверки из органа полиции в территориальный отдел Следственного комитета.

Председатель Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело.