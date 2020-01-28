Родителей девочки, которая пять лет живет в медцентре, объявили в розыск

Родителей пятилетней девочки, которая с рождения живет в перинатальном медицинском центре «Мать и дитя», объявили в розыск судебные приставы. Их ищут из-за задолженности за проживание малышки в больничных стенах.

Об этом рассказала представитель центра «Мать и дитя» во время выступления Пресненского суда Москвы. В декабре 2019 года органы опеки обратились в суд с иском против родителей — их требуют ограничить в правах.

Представитель медцентра пояснил, что судебные приставы не могут исполнить решение суда и взыскать задолженность с родителей девочки, потому что не могут их найти.

«Приставы по всей Москве за ними гоняются, ни по одному адресу не могут их найти, ни у нас в ПМЦ в палату девочки они не приходят», — процитировало его слова РИА «Новости».

Адвокат Ольга Лукманова сказала, что мать ребенка «вообще не в курсе исполнительного производства». Она уточнила, что сейчас мама девочки не может присутствовать на заседании из-за состояния здоровья, и попросила отложить процесс до ее выздоровления.

Адвокат также заявила, что у родителей нет никаких документов о диагнозе дочери, а договор между ними и клиникой расторгли в одностороннем порядке представители медцентра. В пресс-службе «Мать и дитя» утверждают обратное: все документы за пять лет лечения девочки передали ее матери еще в феврале, и центр может это подтвердить.

История малышки, которая всю жизнь живет в палате медцентра, стала известна в конце 2019 года. Девочка родилась недоношенной и первые месяцы жизни действительно нуждалась в наблюдении врачей. Однако потом ее состояние пришло в норму и ее выписали домой. Но с родителями она пробыла всего несколько недель — мама вернула дочь в медцентр, заявив, что ее ребенок неизлечимо болен. Ту же версию она сообщила родственникам и остальным своим детям — в семье воспитываются трое старших братьев девочки.

Родители малышки наняли ей няню и оплатили отдельную палату. Навещали они ее редко — не чаще раза в месяц, а в последнее время и вовсе перестали приходить к девочке, которая за пять с половиной лет больше ни разу не покидала медцентр.

Врачи утверждают, что девочка совершенно здорова и не нуждается в стационарной помощи. В марте прошлого года ее выписали из клиники, но родители так и не забрали дочь — малышка до сих пор живет в центре. По словам адвоката, отец и мать девочки продолжают вносить плату за ее проживание, только больница больше не может ее принимать. Все договоры о проживании девочки в медцентре расторгнуты, поэтому средства возвращаются обратно.