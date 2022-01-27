Родину-мать поместили на рекламу пива в кафе Майкопа

В одном из кафе Майкопа на улице разместили рекламирующий пиво стенд. На нем изобразили Родину-мать с кружкой пенного в руке. За креатив представителям заведения в итоге пришлось извиняться.

Перед адыгейским кафе «Пиво & Сыр» реклама появилась в День снятия блокады Ленинграда, сообщил «Подъем». На рекламном щите мелом нарисовали Родину-мать. В руку вместо военной присяги ей вложили пивную кружку.

«Изображение стерли. <…> Просто позвонили, начальство распорядилось убрать рисунок. Больше этой картинки нет и не будет никогда. Мы приносим наши извинения, что так произошло», — отметили в заведении.

Жителей Майкопа такая фривольность возмутила. Тем не менее, заверили в кафе, никто из посетителей не обращался к ним с вопросами об уместности рекламы.

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