Общество 25 мая 2023, 01:06 «Родину люблю, Путина слушаюсь». Пригожин раскрыл свое политическое кредо Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин назвал любовь к Родине частью своего политического креда РИА «Новости»

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал любовь к Родине частью своего политического креда. Об этом он заявил в рамках интервью политологу и журналисту Константину Долгову, отметило РИА ФАН.

«Теперь политическое кредо. Родину люблю, Путина слушаюсь», — сказал Пригожин.

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Он также сообщил о дальнейших планах бойцов «Вагнера» после освобождения Артемовска. В ближайшее время члены группы передадут контроль над городом Минобороны России, а сами отправятся на переподготовку. Затем бойцы «Вагнера» вернутся к выполнению боевых задач.

Ранее Пригожин сообщил, что во время боев в Артемовске российские силы ликвидировали более 50 тысяч украинских военных, еще до 70 тысяч получили ранения. При этом основатель ЧВК «Вагнер» пояснил, что в городе «в лучшие моменты» российская группировка насчитывала 50 тысяч человек, тогда как на стороне ВСУ сражались около 82 тысяч.

О полном освобождении Артемовска Пригожин объявил 20 мая. Президент России Владимир Путин поздравил военных с освобождением города. Всех отличившихся в боях представят к государственным наградам.