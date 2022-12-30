Эксклюзив 30 декабря 2022, 22:18 «Родина не защищает». Пленный из Николаева заявил, что не хотел идти на службу в ВСУ Видео «360»: пленный из Николаева заявил, что лучше жить в России

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Украина не защищает ни своих военнослужащих, ни население в целом, рассказал «360» пленный из Николаева. Он добавил, что его городу лучше быть в составе России, потому что в РФ «другие люди».

Пленный признался, что до призыва на службу работал на заводе — он не хотел идти в зону боевых действий, а после старался находиться в тылу.

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«Повестка была, я не хотел [идти] <…> Родина не защищает никого», — рассказал он.

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Мужчина признался, что готов жить в российском Николаеве.

«Я говорил, что Россия — это сила, лучше жить в России. Потому что люди другие — во всем», — отметил пленный.

По его словам, в РФ у него есть родственники. Двоюродная сестра мужчины живет на Дальнем Востоке. Он уточнил, что хоть и является украинцем по паспорту, но думает по-русски.

Правоохранители изучили территорию освобожденного от ВСУ Мариуполя. Во время работ они обнаружили более трех тысяч тел мирных граждан, сообщили в СК.