Женщина зашла в магазин и поняла, что у нее начались схватки. Позже она призналась, что не подозревала о беременности и думала, что просто набрала вес.

Работники магазина вызвали скорую. Однако женщина родила и ушла в общественный туалет, не дожидаясь медиков. Живую девочку она положила в пакет и бросила за павильонами рынка.

Когда ее задержали, она объяснила свой поступок тем, что одна растит двоих детей, и зарплаты пекаря на рынке не хватит, чтобы прокормить еще один рот. По словам знакомых, женщина не была замечена в употреблении алкоголя и наркотических веществ. Попытку убить ребенка, а не оставить в больнице она объяснила стрессом, сообщил сайт «Политика сегодня».

Сотрудники рынка вовремя нашли младенца, и на данный момент девочке ничего не угрожает.

Женщину обвиняют в покушении на убийство новорожденного. Ей грозит до четырех лет лишения свободы. Решается вопрос об изъятии старших детей и лишении родительских прав.